Lazio-Milan, Pioli carica la squadra: le sue parole in conferenza

Lazio-Milan , partita molto importante per entrambe le squadre. 'Tuttosport' in edicola, riporta alcuni passaggi della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia.

«Vogliamo rimettere in campo lo stesso livello di prestazione visto con la squadra bergamasca ma ottenendo un risultato diverso. La Lazio ha grande qualità, arriva da una sconfitta. I giocatori di Sarri saranno motivati. Ma giocando con intensità e qualità può essere messa in difficoltà. Dopo l’Atalanta abbiamo analizzato e sottolineato le cose positive, ma anche le situazioni che non ci hanno permesso di vincere. Il motivo più evidente: abbiamo avuto la possibilità di segnare un gol in più, ma non l’abbiamo sfruttata».