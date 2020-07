Lazio-Milan, la moviola: Calvarese tiene bene in mano il match

MILAN NEWS – Nel corso di Lazio-Milan, ci sono stati alcuni episodi dubbi che, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, sono stati condotti in maniera positiva dall’arbitro Calvarese. Al minuto 32′ Ibrahimovic segna il gol del 2-0, ma sia il guardalinee che il Var annullano tutto per un fuorigioco dello svedese. Dopo un minuto Radu impatta di mano un cross di Saelemaekers: giusta la decisione di assegnare il calcio di rigore.

Al 53esimo ancora un gol annullato per fuorigioco, stavolta alla Lazio, con Lazzari che scatta con qualche minuto di ritardo verso la porta di Gianluigi Donnarumma. Al 70′ il direttore di gara grazia Alessio Romagnoli per un intervento pericoloso su Jordan Lukaku: solo un avvertimento per il capitano rossonero. Lo stesso Lukaku viene ammonito per un intervento duro su Saelemaekers, mentre il giallo di Paqueta, che sbraccia su Patric, appare un tantino fiscale.

