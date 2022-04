Lazio-Milan, Ibrahimovic e Rebic ci saranno o no? Il punto / Serie A News

Mancano due giorni alla partita Lazio-Milan, valida per la 34^ giornata di Serie A. Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic ci saranno? Le ultime

Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia, il Milan è chiamato a rispondere presente in campionato. Tra due giorni c'è Lazio-Milan, gara valida per la 34^ giornata di Serie A, e i rossoneri devono per forza vincere e vogliono alimentare il sogno/obiettivo scudetto. Un Milan che si è perso in attacco, con Olivier Giroud che non trova il gol da ben sei partite e con nessuna valida alternativa al momento. Sì perché Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Ma la situazione sembra meno grave del previsto.