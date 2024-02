Olivier Giroud sarà titolare, domani sera allo stadio 'Olimpico', per Lazio-Milan, anticipo della 27^ giornata della Serie A 2023-2024

Domani sera, alle ore 20:45 , si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida Lazio-Milan , partita della 27^ giornata della Serie A 2023-2024 e Olivier Giroud - complice anche la seconda e ultima giornata di squalifica per Luka Jović - sarà ancora titolare al centro dell'attacco dei rossoneri di Stefano Pioli .

Lazio-Milan, Giroud in campo all'Olimpico per il riscatto

L'attaccante francese, autore, finora, in stagione di 13 gol e 9 assist in 31 partite tra campionato, Champions ed Europa League e Coppa Italia, vuole riscattarsi, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dopo la prestazione opaca offerta domenica scorsa a 'San Siro' contro l'Atalanta.