Lazio-Milan, il dato sui biglietti: attesi 50 mila spettatori

L’Olimpico si riempie per Lazio – Milan. A tre giorni dalla gara, Il Messaggero riporta che i biglietti venduti a tre gironi dalla gara sono 16.500 con possibilità che aumentino ancora. A questi vanno sommati gli oltre 27 mila abbonati: si prevedono quindi 50 mila spettatori. Un numero che sarebbe piuttosto alto per una partita che si prospetta estramente importante per entrambe le squadre che vorranno portare a casa punti importanti per la classifica e per gli obiettivi stagionali.