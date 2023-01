Lazio-Milan 4-0, Maldini: “Pazienza, siamo secondi” | Serie A News

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato al termine di Lazio-Milan 4-0. Per lui non bisogna fare un dramma sul brutto momento

Daniele Triolo

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato al termine di Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023, ultima del girone di andata in campionato, finita 4-0 per i padroni di casa allo stadio 'Olimpico' di Roma. Maldini ha fotografato così la situazione, nelle dichiarazioni riportate, tra gli altri quotidiani sportivi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Lazio-Milan 4-0: le parole di Maldini nel post-partita — «Abbiamo preso 11 gol nelle ultime tre partite, normale sia un momento delicato». Maldini, poi, dopo Lazio-Milan 4-0, ha provato a minimizzare quanto sta succedendo in casa rossonera. «Siamo secondi da soli dopo aver raggiunto la Champions League dopo sette anni e aver vinto lo Scudetto. La squadra è comunque dentro i parametri stagionali». Il responsabile dell'area tecnica del club meneghino, poi, ha parlato del progetto rossonero.

«A volte capita, ed è successo anche al mio Milan, di perdere la sicurezza, le distanze, un po’ di fiducia. Noi non siamo il Milan Anni 90 che prendeva giocatori già fatti. Abbiamo la necessità di avere una strategia che ci ha portato a risanare i conti». Quindi, per Maldini, non si può invertire la caduta investendo soldi sul mercato. Bensì serve pazienza.

"Fiducia in Pioli? Che domanda ..." — La pazienza che, per poco, Maldini non ha perso quando gli è stato chiesto se fosse confermata la fiducia nel tecnico Stefano Pioli. «È una domanda che speravo di non sentire. Devo rispondere di sì, dopo quello che vi ho detto ed è stato fatto, questa domanda sinceramente …».