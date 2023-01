Lazio-Milan 4-0: “Rossoneri in caduta libera” | Serie A News

Crollo del Milan di Stefano Pioli in casa della Lazio. L'allenatore non trova né rimedi né alternative al momento di crisi nera del Diavolo

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Lazio-Milan, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2022-2023, ultima del girone di andata in campionato, terminata 4-0 per i padroni di casa. Una partita finita con lo sfottò della Curva Nord biancoceleste, intenta a cantare 'Lazio is on fire', mentre Stefano Pioli, nero come non mai, si è infilato nel tunnel degli spogliatoi con le mani in tasca e lo sguardo basso.

Vola la Lazio di Maurizio Sarri, che rifila quattro gol ai Campioni d'Italia in carica, salendo al terzo posto in campionato, proprio un punto dietro i rossoneri. Il Milan di Pioli, invece, è in caduta libera. La crisi rossonera è profonda: Davide Calabria e compagni non vincono da cinque partite, il Napoli capolista del torneo è avanti di 12 punti. Ma la verità, ha evidenziato il quotidiano generalista, è che da qui in avanti il Milan farebbe bene a guardarsi le spalle.

Lazio-Milan 4-0: che disastro dei rossoneri all'Olimpico — Continuando così, infatti, qualificarsi in Champions League rischia di diventare un miraggio. Ci sono, infatti, cinque squadre in tre punti: dai 38 dei rossoneri secondi ai 35 dell'Atalanta sesta. Il Milan visto in casa della Lazio rischia. Per il 'CorSera', il gruppo è scollato, le scelte sono sbagliate, ci sono zero idee, si commettono errori inspiegabili. Dov'è finita la squadra che, il 24 aprile 2022, riuscì a ribaltare il risultato allo stadio 'Olimpico' conquistando tre punti chiave per lo Scudetto?

Quel Milan lì è svanito. Subito il primo gol è andato a fondo, rimediando una lezione che farà bene a non dimenticare. Il quotidiano generalista ha spiegato come il Milan sembri sull'orlo di una crisi di nervi. La difesa è un caso e non può essere sempre e solo colpa di Ciprian Tătărușanu: il Diavolo ha già incassato 24 gol, a fronte dei 31 presi in tutto l'anno passato. Il Milan non subiva tanti gol senza segnare da quel famoso 5-0 in casa dell'Atalanta, datato 22 dicembre 2019.

Svanita la squadra che ha vinto lo Scudetto a maggio 2022 — Il Milan si era ripresentato in casa della Lazio puntando sullo stesso modulo, 4-2-3-1, con gli stessi interpreti della brutta finale di Supercoppa Italiana disputa a Riyad. Spazio, dunque, ancora a Junior Messias, Brahim Díaz, Olivier Giroud. Un messaggio di fiducia, che, però, non ha pagato. Con due gol per tempo (prima Sergej Milinković-Savić e Mattia Zaccagni, poi Luis Alberto e Felipe Anderson), i biancocelesti hanno spazzato via i rossoneri.

Urge una reazione già da Milan-Sassuolo di domenica prossima: senza Ismaël Bennacer squalificato. Potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo in questi ultimi giorni di calciomercato invernale, potrebbe essere d'aiuto. Ma basterebbe ad aiutare i rossoneri ad uscire da questa crisi nera senza fine? Nuovo bomber, Maldini regala un colpo a sorpresa: le news di mercato >>>