Lazio, strascichi dopo il Lecce: Sarri infuriato con la squadra

Il tecnico biancoceleste ha fatto nomi e cognomi, dicendo anche: "Ma chi ca**o siamo? Cosa abbiamo fatto?". E non finisce qui, perché come racconta Il Messaggero sembrava che la squadra, all'intervallo della partita con il Lecce , si sarebbe ripromessa di vincere, e invece è tornata in campo distratta, perdendo palla a causa di tocchi inutili.

Il risultato è che il giorno dopo il Lecce Milinkovic-Savic non parla, mentre Immobile non ci vede più dalla rabbia e striglia i compagni. Quanto a Luis Alberto, il fantasista spagnolo inveisce contro Sarri: "Hai messo fuori me e ho accettato. Dovresti mettere fuori tutti adesso". Una frase apprezzata dal tecnico, che vuole un confronto acceso tra i sui giocatori, tanto da lasciarli mezz'ora in palestra da soli. Il solo Felipe Anderson, però, si scusa della prestazione opaca.