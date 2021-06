Kessié e Bennacer andranno in Coppa d’Africa: serve un centrocampista

Franck Kessié e Ismaël Bennacer mancheranno un mese tra gennaio e febbraio 2022. Il Milan dovrà giocoforza irrobustire la propria mediana

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha sottolineato l'importanza che hanno Franck Kessié e Ismaël Bennacer nel centrocampo del Milan di Stefano Pioli. Il 'Presidente' difficilmente si ferma. Nell'ultima stagione ha giocato 50 partite su 53 del Diavolo, saltando soltanto due gare per turnover in Europa League ed una per squalifica in Serie A. Totale in campo, oltre 4.200 minuti.

Più sfortunata, invece, l'annata di Bennacer, che complice una serie incredibile di infortuni, ha giocato appena 30 gare, per un totale di 1.900 minuti sul terreno di gioco. Ma sulla sua indiscussa titolarità al fianco di Kessié non c'è alcun dubbio. I due, quando sono in forma e giocano in coppia, rappresentano una delle componenti dei successi del Milan.

Durante la prossima stagione, però, il Milan sa già che dovrà rinunciare a Kessié e Bennacer per un po'. Dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, infatti, si disputerà in Camerun la Coppa d'Africa, inizialmente prevista per quest'anno e poi rinviata a causa del CoVid. Tanto Kessié con la Costa d'Avorio quanto Bennacer con l'Algeria vi prenderanno parte, lasciando i rossoneri privi di loro per un mese circa.

Kessié e Bennacer rischiano di perdere 4-5 giornate di campionato con il Milan. Tra l'altro in uno dei periodi più intensi della stagione, nonostante sia stata prevista una sosta nel weekend del 29-30 gennaio 2022. È evidente, dunque, come il club di Via Aldo Rossi, nel calciomercato estivo, dovrà giocoforza irrobustire la propria mediana con (almeno) un altro centrocampista di livello.

Un elemento che non faccia patire, troppo, l'assenza di Kessié e Bennacer nello schieramento tattico di mister Pioli. Uno che possa scendere in campo, con sicurezza, al fianco di Sandro Tonali. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro in tal senso. Leggi qui l'intervista a Gazidis tra mercato, stadio e futuro del Milan >>>