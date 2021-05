Juventus, sempre più Allegri: Agnelli prova ad anticipare tutti

Si va verso il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Già finito, dunque, il regno di Andrea Pirlo in bianconero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come Massimiliano Allegri si avvicini sempre di più al ritorno sulla panchina della Juventus . Sembra già finito, infatti, dopo appena una stagione, il regno bianconero di Andrea Pirlo . Il Presidente della 'Vecchia Signora', Andrea Agnelli , ora dovrò però spingere sull'acceleratore se davvero vorrà riportare il tecnico livornese alla Continassa.

Su Allegri, infatti, ci sono anche diversi club in Europa (Real Madrid su tutti, ma anche il PSG). Con Fabio Paratici sul punto di lasciare i bianconeri e sempre più defilato, è Agnelli, al quale Allegri è legato da profonda stima ed amicizia, che si sta muovendo in prima persona per convincere 'Acciughina' a tornare a Torino anziché scegliere la 'Casa Blanca'. Nell'incertezza, infatti, di poter arrivare a Zinedine Zidane, la Juventus ha deciso di virare con decisione sull'ex tecnico di Milan e Cagliari.