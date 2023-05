Juventus-Milan, partita fondamentale: il punto di vista tattico

Juventus-Milan, la gara dal punto di vista tattico

L’undici del Milan, si legge, resta ancorato ai principi di gioco già visti nella passata stagione: gestione del possesso (55.1% di media), rotazioni offensive, ricerca di una occupazione razionale degli spazi in attacco, sviluppo tramite strutture 3-1-6 o 3-2-4-1. Tutto questo mantenendo presente la ricerca della verticalità. Il Milan è infatti squadra che va in profondità (9.71sec. il tempo medio per sequenza d’attacco, 3.45 il numero di passaggi), spesso anche direttamente lungo la linea di passaggio che va dal portiere Maignan a Rafa Leao. Il Milan è una delle formazioni della Serie A che maggiormente poggiano sul pressing come arma difensiva.