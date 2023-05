Juventus-Milan, Pioli con i fedelissimi: obiettivo Champions

Il Milan e la Juventus , nella sfida di questa sera all'Allianz Stadium, si giocano l'ultimo posto dipsonibile per andare in Champions League. Ai rossoneri basta un pareggio, mentre i bianconeri, sono costretti a vincere. L'edizone odierna de La Gazzetta dello Sport, parla proprio della gara di questa sera: per i rossoneri, si punta sui fedelissimi di Pioli , con Brahim Diaz e Giroud alla ricerca del gol.

Juventus-Milan, un punto per la Champions

Vent’anni dopo, si legge, stessa data e stesso orario, Juventus-Milan può valere ancora una Champions. La sfida tra deluse allo Stadium metterà in palio un posto per la prossima edizione. Ed esserci o meno, per il Milan che ad agosto puntava alla seconda stella e che venti giorni fa sognava la finale di Istanbul, farà tutta la differenza del Mondo. Ai diavoli basterà non perdere stasera. Anche se il Milan ha dato il meglio di se spalle al muro. Pioli ha puntato su 12-13 fedelissimi. La formazione anti-Juve sarà la stessa vista con la Samp e nell’euroderby di ritorno. Brahim Diaz è ossessionato dalla Juventus ha segnato a San Siro e allo Stadium, nel 3-0 rossonero di due anni fa. Giroud e Leao, invece, inseguono ancora la loro prima volta. Per il francese si tratterebbe di quella assoluta: con il Milan ha segnato a tutte le big, ma non alla Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, occhi su un centrocampista dell'Arsenal