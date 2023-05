Juventus-Milan, 20 anni da Manchester: è cambiato il Mondo

Juventus-Milan, 20 anni da Manchester

La Juve di Lippi, si legge, aveva vinto il secondo Scudetto consecutivo, il quinto in nove anni, e giocava la quarta finale di Champions in otto stagioni, aveva una rosa di campioni e una società granitica nella triade Bettega, Giraudo, Moggi, con Umberto Agnelli quale nume tutelare. Il Milan di Ancelotti aveva altrettanti campioni e un Berlusconi ancora in grado di finanziare progetti stellari, realizzati da Galliani: tanto che quella finale per i rossoneri fu la prima di tre in cinque anni. Fu una sorta di passaggio di consegne sancito dal risultato. Deciso ai rigori dopo 120 minuti senza gol.