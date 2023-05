Juventus-Milan, Leao rinnovo fatto: alla ricerca del record

Juventus contro Milan , la partita che potrebbe decidere l'ultimo posto valido per qualificarsi alla Champions League. L'edizione odierna di Tuttosport, parla del rinnovo di Leao , inizialmente la firma doveva arrivare nella giornata di venerdì, ma per vari impegni la cerimonia è stata spostata all'interno della settimana che verrà. Il portoghese sottoscriverà un accordo da 5 milioni netti annui fino al 2028 , con una clausola che passerà da 150 a 175 milioni di euro. Il quotidiano, parla anche di un possibile record per il portoghese.

Rinnovo Leao, tutto fatto

Per il rinnovo di Leao col Milan, si legge, è tutto fatto, grazie anche alla mano di Giorgio Farluni, ad rossonero, che ha aiutato sotto il punto di vista aziendale, oltre al grande lavoro di Maldini e Massara nel trovare un accordo con Rafa e l'entourage del giocatore. E per il portoghese, questa sera, sarà una gara importante: è lui il giocatore più atteso e dalle sue giocare passeranno le occasioni che il Milan avrà per segnare e qualificarsi in Champions per la terza volta consecutiva.