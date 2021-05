Juventus-Milan 0-3: “Szczęsny si sacrifica. Donnarumma ci ripensa”

Juventus-Milan era anche la partita di Gigio Donnarumma, portiere rossonero nel mirino della 'Vecchia Signora'. Ma vista la Juve di ieri ...

Juventus-Milan, posticipo della 35^ giornata di Serie A, era anche la partita di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, piace, come noto, alla 'Vecchia Signora', che vorrebbe prenderlo a parametro zero nel calciomercato estivo. Per Donnarumma, si è detto, la discriminante sul rinnovare o meno con il club di Via Aldo Rossi è la disputa della Champions League.

E ieri sera, all'Allianz Stadium, andava in scena un vero e proprio spareggio tra bianconeri e rossoneri per un posto in Champions. Lo hanno vinto, molto bene (0-3) i rossoneri di Stefano Pioli. Motivo per cui oggi 'Repubblica' ha analizzato le prestazioni di Wojciech Szczęsny, estremo difensore della Juve, e dello stesso Donnarumma: entrambi al centro dei 'rumors' di calciomercato.

Il polacco ha sbagliato l'uscita in occasione del primo gol del Milan, quello segnato da Brahim Díaz. Riprendendosi, però, nel secondo tempo, neutralizzando il calcio di rigore dello specialista Franck Kessié. Invece Donnarumma, in Juventus-Milan, aveva sbagliato modo e tempo di un'uscita, nella prima frazione di gioco, su Giorgio Chiellini. Meno male, per i rossoneri, che il capitano della Juve non ha centrato la porta di testa.

'Repubblica', nel pezzo firmato dal giornalista Maurizio Crosetti, sembra quasi spingere per il trasferimento di Donnarumma alla Juventus. Lo si evince quando parla del portiere rossonero quale "erede di Gianluigi Buffon in azzurro e forse anche a Torino" oppure quando, evidenziando la parata di Szczęsny su Kessié, ha scritto "probabilmente non gli basterà per non essere sostituito dal quel grosso bambino con la barba che è Gigio Donnarumma".

Nel finale dell'articolo, però, una chiosa importante. "Donnarumma, che nell'altra porta è inoperoso, forse pensa se sia proprio il caso di cambiare squadra e maglia. Per una Juve così, poi". Che è un po' il medesimo auspicio di tutti i tifosi del Milan e della stessa dirigenza rossonera.