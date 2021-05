Juventus-Milan 0-3, Pioli: “Grande prova, ma c’è ancora da lottare”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Juventus-Milan con molta soddisfazione. Prossimi 180' vitali per la qualificazione Champions

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato con soddisfazione Juventus-Milan 0-3, prima, storica vittoria del Diavolo all'Allianz Stadium. Un successo che, tra l'altro, è arrivato nella sfida più importante. Una partita che potrà decidere la qualificazione in Champions League dell'una o dell'altra squadra.

"Abbiamo fatto una grande partita - ha esordito Pioli, le cui dichiarazioni sono state riportate, tra gli altri, anche dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola -. Uno scontro diretto in questo momento del campionato è molto importante. Purtroppo non è l'ultima gara, c'è da lottare ancora. In questo anno e mezzo di Milan il club ci ha fatto lavorare nelle migliori condizioni possibili. Condividiamo tutto: gioie ed anche qualche delusione che abbiamo subito".

Sulla strategia perfetta adottata in Juventus-Milan, Pioli ha detto: "Si cerca sempre di preparare una strategia per la gara, poi scegliamo i giocatori adatti per caratteristiche. Hakan Çalhanoğlu e Brahim Díaz sono più bravi a lavorare sulla trequarti. Ma non può essere solo merito di un singolo, è una vittoria di squadra".

Pioli ha proseguito così nel post-partita di Juventus-Milan: "Abbiamo vinto meritatamente. Siamo contentissimi per i nostri tifosi che ci hanno emozionato. Ora dobbiamo pensare alla prossima. L'abbraccio con Brahim Díaz? In quello c'era un abbraccio per tutti i giocatori. Brahim è un giocatore molto giovane e bravissimo".

"Credo che siamo stati la miglior squadra d'Italia per tanto tempo - ha incalzato Pioli dopo Juventus-Milan -. Un po' per tanti impegni, un po' per la giovane età qualcosa l'abbiamo lasciata per strada e l'abbiamo pagato a caro prezzo. Sapevamo che dovevamo portare una prestazione del genere. Quando c'è stato il momento dei contrasti e dei duelli non ci siamo mai tirati indietro".

"Se uniamo qualità e quantità possiamo diventare una squadra che può dire la sua in questa lotta Champions - la convinzione dell'allenatore -. L'infortunio di Zlatan Ibrahimović? Non voleva mancare, ha un ginocchio dolente, ma non credo che sia grave. Valuteremo la sua situazione perché si gioca con il Torino tra pochi giorni".