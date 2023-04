Juventus alla ricerca del Ds: Massara il profilo ideale

La Juventus potrebbe cambiare molto anche nella formazione della dirigenza. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il toto nomi per la posizione del Ds bianconero, con Massara che sarebbe il favorito.

Juventus, si cerca Massara?

La Juventus sarebbe alla ricerca del nuovo Ds. Non ci sarebbe ancora una scelta definitiva, si legge, ma il favorito oggi sarebbe Frederic Massara. Ha già lavorato con Francesco Calvo alla Roma e conosce Massimiliano Allegri da una vita, avendo condiviso lo spogliatoio con il Max calciatore ai tempi del Pescara. Massara corrisponde alla perfezione all'identikit ricercato, anche per lo stile sobrio, ma di mezzo c'è sempre l'anno di contratto rimasto con il Milan, che potrebbe alzare il muro per trattenere il proprio d.s. almeno sino al 2024. Intanto, il club rossonero si è già premurato di smentire le voci su di un incontro tra Massara e la Juve nelle scorse settimane.