Caso Juventus, possibile un clamoroso ritorno: occhi su Marotta

La Juventus sta vivendo un periodo non certo bellissimo. Dopo le dimissioni in toto del CDA, i bianconeri guardano con insucurezza il futuro. Il club dovrà riprendersi e rinnovarsi, cercando i giusti uomini. Un viso amico potrebbe tornare a Torino, ancora una volta da dirigente.

Marotta torna alla Juventus?

Un clamoroso ritorno nei pensieri della nuova Juventus. Secondo quanto riferito da la Repubblica, la grande tentazione in casa bianconera, in un momento di ricostruzione, sarebbe quella di affidarsi a Beppe Marotta, già amministratore delegato bianconero nei tempi migliori della gestione passata. Il dirigente ha un contratto con l'Inter fino al 2025 e al momento, non ci sarebbe alcun tipo di trattativa. Secondo quanto riportato dal quotidiano però, una chiamata della Juventus potrebbe far tentennare Marotta che ritroverebbe un vecchio compagno in panchina: Massimiliano Allegri. "Infame, traditore, sbirro", alcuni commenti a De Sciglio sul caso Juventus