Jacobelli: “La Juventus vive un momento opposto a quello del Milan”

"La squadra italiana che ha vinto di più in Italia contro la squadra italiana che ha vinto di più nel mondo". In altri temi, sottolinea Xavier Jacobelli dalle colonne del Corriere dello Sport , sarebbe stato questo il sigillo di qualità sulla sfida tra Juventus e Milan . In altri tempi poiché oggi i bianconeri vivono una situazione diametralmente opposta ai rossoneri.

"Incombe il nuovo processo sportivo, fissato per il 15 giugno; l’Uefa è in agguato, l’esclusione dalle coppe europee oggi è incipiente, domani sarà minacciata, dopodomani ancora più temuta. Per non dire di De Laurentiis, il convitato di pietra alla rifondazione bianconera. Il neocampione d’Italia tiene in ostaggio Giuntoli, gioca come il gatto con il topo, poiché tanto più tardi lo libererà (se lo libererà), quanto più tardi il club di Elkann potrà agire sul mercato e, si sa, sul mercato guai ai ritardatari". LEGGI ANCHE: Le ultime sulle probabili formazioni di Juventus e Milan