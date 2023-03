Italia Under 20, nel segno di Marco Nasti: gol ed espulsione

Con l'Italia Under 20 che pareggia, a Stavanger, contro la Norvegia per 2-2, vi è un protagonista in chiaro scuro di proprietà del Milan. Nell’amichevole valida per il Torneo delle Otto nazioni, infatti, l'attaccante Marco Nasti, in prestito al Cosenza, fa e disfa: il pareggio al 18' e poi, al 40', espulsione per somma di ammonizioni. Gli Azzurrini, nonostante l'uomo in meno, però, non si tirano indietro, anzi. Ad andare in vantaggio nella ripresa è proprio l’Italia, con una conclusione sotto alla traversa di Ndour dopo 10 minuti di gioco. Al 62', tuttavia, la beffa, con la Norvegia che trova il 2-2 finale grazie ad una zampata di Mvuka.