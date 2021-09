Italia U21, Tonali sale in cattedra: per la ‘Gazzetta’ prestazione da 7

Altra grande prestazione per Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan si è distinto anche con la Nazionale Under 21. Ecco il voto

Un nuovo capitolo per spiccare definitivamente il volo. Dopo il primo anno al Milan non esattamente positivo, Sandro Tonali si è rimboccato le maniche e ha iniziato la nuova stagione con il piede giusto. Dopo le prestazioni ampiamente sopra la sufficienza in rossonero, il classe 2000 si è ripetuto anche con l'Italia Under 21, di cui è da poco capitano. La vittoria contro il Montenegro è anche merito suo. Per 'La Gazzetta dello Sport' la sua è stata una partita da 7 in pagella. Ecco la motivazione: "Cuce il gioco, apre il campo, rincorre quando necessario. Tonali al centro, risposta piena alle aspettative". Ecco le top news di oggi sul Milan.