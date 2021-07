Italia, Tonali vuole riconquistare la maglia azzurra per i Mondiali 2022

Sandro Tonali vuole riconquistare la maglia dell'Italia per giocare da protagonista i Mondiali del 2022 in Qatar: il Milan lo aiuterà

L' Italia è reduce dalla grandissima vittoria degli Europei , ma La Gazzetta dello Sport pensa già ai Mondiali del 2022. La rosea fa un'analisi sui giocatori che potrebbero tornare utili agli azzurri per la spedizione in Qatar e il nome di Sandro Tonali è sicuramente tra i più interessanti, insieme a quello di Nicolò Zaniolo .

Tonali ha collezionato 25 presenze in Serie A con la maglia rossonera durante l'ultima stagione, alcune delle quali da subentrato. Egli ha avuto parecchie occasioni dal primo minuto visti i numerosi guai fisici di Bennacer, ma non è mai riuscito a dimostrare appieno il proprio valore. Non a caso, infatti, Stefano Pioli gli ha preferito Soualiho Meite in molte gare nella seconda parte del campionato.