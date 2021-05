Inter, Zhang taglia stipendi e bonus Scudetto: ‘no’ dei calciatori

Cresce il malumore nell'Inter di Steven Zhang nonostante lo Scudetto. 'Suning' ha piani di ridimensionamento. I giocatori pronti a fare muro

Il 'Corriere dello Sport' ha riferito come l'euforia per la vittoria della Serie A, in casa Inter, sia già finita. Steven Zhang, Presidente del club nerazzurro, infatti, ha manifestato la volontà, da parte del club di Viale della Liberazione, di tagliare una o due mensilità di stipendio a giocatori e staff tecnico, nonché i premi Scudetto previsti nei singoli accordi con i giocatori.

E ad Appiano Gentile, adesso, tra i calciatori dell'Inter prevale la rabbia. La resa dei conti sembra essere già arrivata ed era inevitabile. I nerazzurri, in fin dei conti, sono alle prese con una crisi economico-finanziaria molto complessa. Giovedì scorso, ha evidenziato il 'CorSport', Zhang aveva incontrato la dirigenza dell'Inter al completo, illustrando la situazione del club e come e dove avrebbe voluto intervenire.

A breve, forse già lunedì, Zhang parlerà anche ai calciatori dell'Inter. I quali, però, sembrano pronti a ribadire la propria contrarietà ai tagli previsti e il loro 'no' al piano di ridimensionamento del gruppo 'Suning'. L'austerity annunciata dai cinesi, infatti, non prevede soltanto il taglio, tra il 10 ed il 20%, dei costi operativi e le cessioni di qualche giocatore, ma anche la richiesta di sacrifici a giocatori, staff tecnico, dirigenti e dipendenti.

Da parte dei calciatori, ha sottolineato il quotidiano romano, c'è zero disponibilità alla rinuncia di qualcosa. Né alle mensilità dello stipendio, né ai premi Scudetto. Non ci sono segnali che si possa giungere ad un accordo. E il tempo stringe: l'Inter ha già ottenuto dilazioni per il pagamento, ma non ci saranno più concessioni adesso. Per iscriversi al campionato ed evitare penalizzazioni occorre essere in regola con i bonifici. Per cominciare: al 31 maggio 'Suning' dovrà avere saldato almeno fino a tutto marzo.

Il denaro (250 milioni di euro) che arriverà attraverso un prestito servirà per concludere la stagione ed avviare la prossima. Ma del futuro non c'è alcuna certezza. Lo scenario che potrebbe configurarsi è quello di una fuga generale, a partire dai dirigenti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, per proseguire con l'allenatore Antonio Conte (per lui sirene dalla Premier League) per finire con i calciatori.

Il Real Madrid punta, infatti, Lautaro Martínez e vorrebbe giocarsi la 'carta' Achraf Hakimi, che i nerazzurri devono ancora pagare, per favorire l'affare. Sul marocchino c'è anche il Bayern Monaco. Si alza, inoltre, il pressing di Manchester City e Chelsea per Romelu Lukaku, valutato 120 milioni di euro. Insomma, per l'Inter di Zhang saranno giorni, mesi davvero complicati.