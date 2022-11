Inter, Suning chiude a fine anno: le prime avvisaglie nel 2021

L'Inter sta vivendo un momento particolare. Sul campo non trova costanza, alternando grandi prestazioni a brutti passi falsi. Anche a livello societario l'aria non è tranquilla. Le ultime sessioni di calciomercato sono state al risparmio, con il club che ha cercato di vendere più che comprare. Come riportato da Tuttosport, il fondo Suning chiuderà a Londra entro fine anno. Le prime avvisaglie arrivarono nel 2021, tramite comunicazione ufficiale a settembre. Ricordiamo che il presidente dell'Inter Steven Zhang è il direttore del fondo. Vedremo se questa situazione impatterà ulteriormente i nerazzurri. Milan, Ibrahimovic sbarca su Netflix: annunciato il suo nuovo film