Inter, problemi per Handanovic: a rischio per il derby?

NEWS INTER – Samir Handanovic salterà sicuramente la sfida di stasera contro l’Udinese ed è a rischio anche per il derby. Una preoccupazione in più per Antonio Conte.

Secondo quanto scritto questa mattina dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Handanovic resterà fuori stasera contro l’Udinese per un problema ad un dito di una mano.

Al suo posto giocherà, per la prima volta in campionato con la maglia dell’Inter, il portiere di riserva Daniele Padelli. Il quotidiano romano aggiunge anche che la presenza di Handanovic è a rischio anche per il derby milanese di settimana prossima. Intanto, oggi, il Milan Femminile ha vinto il derby contro l’Inter Women: rivivi il live!

