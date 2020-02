Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (02/02/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, domenica 2 febbraio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la 22^ giornata di Serie A che vedrà il Milan impegnato oggi pomeriggio a San Siro contro l’Hellas Verona alle ore 15.00. Rossoneri in piena emergenza viste le assenze in contemporanea di Ibrahimovic, Bennacer, Krunic e Kjaer. Restate con noi per seguire tutta la rassegna stampa di questa prima domenica di febbraio.

