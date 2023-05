Inter-Milan, derby tattico: il piano partita delle squadre

L'edizione odierna di Tuttosport parla di Inter contro Milan, derby di Champions. Ecco il focus sulle tattiche della gara

Inter contro Milan, una partita che potrebbe essere molto tattica. L'edizione odierna di Tuttosport, cerca di fare luce sulle possibili scelte dei due allenatori, Inzaghi e Pioli, per cercare di limitare entrambi gli avversari. Ecco i possibili piani partita di Inter e Milan.

Inter-Milan, una sfida tattica — Il predittore di Opta, si legge, dà al Milan soltanto il 5.5% di probabilità di passare il turno e di accedere alla finale di Istanbul. All’Inter basta un pareggio per qualificarsi. L’Inter è favorita non soltanto per via del risultato dell’andata, ma anche per lo stato di forma recente.

Il quotidiano sportivo torinese, parla anche della partita dal punto di vista tattico. L’Inter potrebbe impostare una gara d’attesa, fatta di difesa e contropiede. In pratica una replica della modalità di gestione del vantaggio già attuata nel secondo tempo della sfida d’andata. Un atteggiamento comunque accorto potrebbe limitare l’apporto di Rafa Leao, assente nella sfida d’andata.

Il piano del Milan, per Tuttosport, sembra già scritto. Dovendo recuperare è infatti verosimile ritenere che Pioli ordini ai suoi fin da subito di tenere i ritmi alti, andando a pressare alto gli avversari. Il Milan dovrà cercare di sporcare le traiettorie di passaggio versoDzeko, che all'andata è stata una boa offensiva perfetta, così come dovrà mostrarsi in grado di poter difendere in campo aperto. In questa direzione va letta l’eventuale scelta di Pioli di preferire Thiaw a Kjaer: il tedesco andrebbe a comporre con Kalulu una coppia più strutturata fisicamente e maggiormente in grado di difendere con molti metri alle spalle.

Un'altra possibile chiave del piano gara di Pioli è relativa alla verticalità. Anche se l'Inter dovesse decidere (ad inizio partita o in corso d'opera) di difendersi più in basso, il Milan avrà comunque la necessità di proporre una manovra d'attacco veloce. I rossoneri sono infatti spesso andati in difficoltà quando costretti a gestire palla troppo a lungo.