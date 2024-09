Polverosi: “Se il Milan è quello con il Liverpool e l’Inter quella di Manchester…”

Così, mentre i Reds venivano giù come una pioggia di meteoriti e colpivano da ogni parte, i citizens palleggiavano con quel lento, estenuante e noioso possesso che ricordava i momenti di scarsa lucidità (pochi, ma ne ha passati anche lui, sia chiaro) di Guardiola . Alla vigilia del derby, i primi due giorni di questa MaxiChampions hanno dato un’indicazione chiara. Se il Milan è quello col Liverpool e l’Inter quella di Manchester, Fonseca rischia ."

Ora Fonseca è chiamato a vincere un derby che i rossoneri non vincono da troppo tempo. Il portoghese, che tanto ha fatto bene in pre season, non può più perdere. Il Milan sta già facendo le sue valutazioni, con tanti nomi che circolano, ma Fonseca vuole salvarsi con l'Inter. LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, probabili formazioni: possibili sorprese? >>>