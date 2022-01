Inter-Milan, la mossa di Pioli: Kessié trequartista | Serie A News

Franck Kessié torna a disposizione di Stefano Pioli per Inter-Milan. Il tecnico medita di schierarlo nuovamente sulla trequarti. Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in vista di Inter-Milan di sabato prossimo, ha parlato di Franck Kessié, centrocampista rossonero tornato a disposizione di Stefano Pioli dopo l'esperienza (fallimentare) in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio. Oggi Kessié si allena con i compagni a Milanello e potrebbe essere l'arma in più di Pioli per un derby che, se vinto, rilancerebbe le chance del Diavolo in chiave Scudetto.

Ci sarà da capire, innanzitutto, come sta Kessié, uscito durante Costa d'Avorio-Egitto per un forte trauma costale. La TAC a cui è stato sottoposto ha dato esito negativo, non evidenziando lesioni, ma solo una forte botta al costato da riassorbire in poche ore. Kessié potrebbe giocare il suo ultimo Inter-Milan in maglia rossonera, secondo il 'CorSport', visto che, da domani, potrebbe firmare ufficialmente con qualsiasi altra squadra.

Non c'è accordo, infatti, con il Milan per il prolungamento del contratto e, dunque, dovrebbe andare via a parametro zero a fine stagione. Nonostante questo, per mister Pioli resta una pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico. La sua assenza, in questo mese, si è fatta sentire e, dunque, per Inter-Milan, Pioli sta pensando ad un Kessié sempre più centrale nel suo 4-2-3-1. Non più, però, da mediano davanti la difesa. Bensì come trequartista.

In questa stagione l'ivoriano aveva già ricoperto quel ruolo una volta, proprio in occasione dell'ultima partita giocata per il Diavolo prima di partire per il Camerun con la sua Nazionale. Il Milan vinse 4-2 ad Empoli il 22 dicembre 2021 e Kessié, da 'numero 10 tattico', realizzò addirittura una doppietta. Ecco che, dunque, contro i nerazzurri potrebbe rappresentare una soluzione tattica interessante.

Un po' perché Brahim Díaz si è un po' perso nel corso della stagione. Un po' perché, con fisicità, quantità e qualità, Kessié in quella posizione andrebbe a dar fastidio a giocatori chiave per i nerazzurri, come Marcelo Brozović. Se Kessié giocasse, dunque, venti metri più avanti, al fianco di Sandro Tonali verrebbe rilanciato da titolare Ismaël Bennacer. Molto, però, come detto, dipenderà dalle condizioni atletiche dell'ex atalantino: in questi giorni ne capiremo sicuramente di più. Retroscena Milan: poteva arrivare un trequartista! Le ultime di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI