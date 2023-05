Inter-Milan, nuovo record: evento di livello mondiale

Inter contro il Milan , un evento mondiale che verrà seguito in tutte le parti del Mondo, con numeri che potrebbero essere da record. Allo stadio San Siro, infatti, ci potrebbe essere un nuovo record per una partita in terra italiana. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla proprio delle possibili cifre d'incasso di Inter-Milan .

Inter-Milan, pronto l'incasso record

L’ennesimo sold out, si legge, della stagione dell'Inter porterà nelle casse del club nerazzurro una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Il record di incasso precedente, infatti, lo aveva fatto registrare il Milan proprio nel match di andata, quando i 75.532 spettatori che hanno riempito gli spalti del Meazza hanno portato nelle casse del Diavolo 10.461.705 euro. Cifra che al momento vale ancora l’incasso più alto della storia del calcio italiano, ma che – come detto – verrà ampiamente superata tra qualche ora.Per la gara del Meazza saranno presenti oltre 50 broadcaster per un evento che verrà trasmesso in 115 Paesi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Romano: “Ecco la priorità di Asensio”