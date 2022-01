Inter-Milan, il piano di Inzaghi per fermare Leao | Serie A News

Simone Inzaghi, in vista di Inter-Milan, ha un piano ben preciso per fermare Rafael Leao, punto di forza dei rossoneri di Stefano Pioli

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in vista di Inter-Milan, derby di sabato 5 febbraio, ore 18:00, a 'San Siro', ha illustrato il piano di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, per fermare Rafael Leao, punto di forza dei rossoneri di Stefano Pioli. L'Inter ha grande rispetto di tutto l'impianto di gioco del Diavolo, ma è consapevole, infatti, di come il portoghese possa sicuramente rappresentare l'arma in più del Milan nella stracittadina.

Inzaghi, dunque, per Inter-Milan lavorerà su come impedire a Leao di diventare decisivo. Al numero 17 rossonero verranno dedicate sedute di video-analisi, con l'attenzione dedicata a tutti i suoi movimenti sul campo. Poi, siccome pensare ad un raddoppio di marcatura su di lui potrebbe non bastare, ecco, allora, che Inzaghi sta pensando ad una 'difesa di posizione' su Leao.

Ovvero, Denzel Dumfries dovrà stare attento affinché il lusitano non sfondi alle sue spalle, sull'esterno. Se, invece, Leao si accentrerà per cercare il dialogo con Zlatan Ibrahimović, toccherà a Nicolò Barella prenderlo in consegna. Sarà, invece, compito di Milan Škriniar essere l'ultimo baluardo, quello che dovrà andare a tappare falle e buchi eventualmente lasciati dai primi due. In casa Inter pensano, poi, che il Milan voglia studiare una contromossa per limitare Hakan Çalhanoğlu. Retroscena Milan: poteva arrivare un trequartista! Le ultime di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI