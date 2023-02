Inter-Milan, l’ultima idea di Pioli: Messias in una posizione anomala

Junior Messias potrebbe giocare da titolare nel derby Inter-Milan di domani sera. Ma non nel suo ruolo abituale di esterno destro in attacco

Daniele Triolo

Junior Messias possibile sorpresa del derby tra Inter e Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha fatto svolgere sedute di allenamento più lunghe alla sua squadra, all'insegna della concentrazione massima, con lo scopo di uscire dal periodo nero in cui è piombato il Diavolo. E ha preparato anche dei cambi nella formazione.

Inter-Milan con Messias centrocampista? — Il Milan ha dimostrato, nelle ultime partite, di non poter più reggere il suo 4-2-3-1 classico. Un po' perché i rossoneri stanno attraversando una fase di calo psicofisico generale, un po' perché alcuni interpreti non stanno rendendo come dovrebbero in questa fase della stagione. Pioli, dunque, sta pensando di irrobustire il centrocampo del suo Milan inserendo un elemento in più e passando al 4-3-3. Dovrebbero essere Sandro Tonali, Rade Krunić e Tommaso Pobega, quindi, a giocare titolare nel derby.

Pioli ripartirà dai leader Kjær e Giroud nel derby — Attenzione, però, perché nelle prove di formazione del Milan per la stracittadina, Pioli ha provato anche Messias mezzala. Questo perché, con l'assenza forzata di Ismaël Bennacer e la regia affidata a Tonali, potrebbe servire un po' più di qualità a metà campo nella fila rossonere. Quel che è certo è che il Diavolo si presenterà al cospetto dell'Inter con una formazione più abbottonata e coperta: primo obiettivo, non subire gol, visti i 18 incassati in queste prime 7 gare del 2023, di cui ben 12 nelle ultime 3 partite.

Per Inter-Milan il Diavolo - oltre che dalla possibile sorpresa Messias centrocampista - ripartirà dai suoi leader. Simon Kjær in difesa al posto di Fikayo Tomori, poi Olivier Giroud in attacco. Sta migliorando, in forma fisica, e ha ritrovato il gol domenica scorsa contro il Sassuolo. Mercato Milan, sfida all'Inter per un top player della difesa >>>