Inter-Milan: de Vrij, analista privato per fermare Ibra | Serie A News

In vista di Inter-Milan il difensore olandese Stefan de Vrij le studia tutte, ma proprio tutte, per poter fermare Zlatan Ibrahimović

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, in vista del derby tra Inter e Milan, ha parlato di Stefan de Vrij, difensore dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Questo perché il centrale olandese, classe 1992, compirà 30 anni proprio nella giornata della stracittadina e per regalarsi un bel compleanno dovrà fermare Zlatan Ibrahimović.

La 'rosea' ha rivelato come de Vrij, per essere sempre al top e, di conseguenza, anche per tentare di fermare il possente centravanti del Milan, paghi privatamente una società olandese per analizzare le sue partite ed i suoi movimenti. Vuole capire, infatti, dove ha sbagliato e cosa deve fare per non sbagliare più.

Inter-Milan, forse, arriva nel momento peggiore di de Vrj che, da un mese, offre un rendimento non all'altezza delle aspettative. Spetterà, dunque, a Loran Vrielink, insegnante di ginnastica, allenato e fondatore della società olandese di cui sopra, spiegare all'ex Lazio e Feyenoord cosa fare per uscire dall'impasse.

In queste settimane, ha rivelato 'La Gazzetta dello Sport', de Vrij sta facendo gli straordinari. Dozzine di clip da esaminare e poi via alle chiamate 'FaceTime' con Vrielink per spaccare il capello in quattro. Simone Inzaghi apprezza tutto questo, avendo già conosciuto il 'metodo de Vrij' già ai tempi della Lazio.

De Vrij, ha evidenziato la 'rosea', ha scelto di esplorare la Programmazione Neuro-Linguistica (PNL). Gli è servita per ritrovare equilibrio, anche nella privata oltre che sul campo. Tre ore prima di ogni partita fa ancora esercizi per migliorare la sua concentrazione, attraverso il respiro, grazie ad un'app sviluppata da Wim Hof: era un atleta estremo olandese ed oggi è un guru della meditazione.

Adesso, in Inter-Milan, per il centrale 'oranje' arriva la prova del fuoco, quella di Zlatan. Che vuole lasciare il segno su un derby visto che, all'andata, non aveva giocato chissà quanto bene.

