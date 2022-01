Milan, le condizioni dei rossoneri e la probabile formazione in vista dell’Inter

Si avvicina sempre di più il derby di Milano tra Inter e Milan: ecco come stanno i rossoneri e chi potrebbe scendere in campo dall'inizio

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sulle condizioni dei calciatori del Milan . In vista del derby di sabato prossimo contro l' Inter - gara in programma il 5 febbraio alle 18 -, Stefano Pioli può contare su alcuni recuperi e iniziare a pensare chi potrà scendere in campo dal primo minuto contro i nerazzurri.

Vengono monitorate quotidianamente le condizioni di Fikayo Tomori, il quale spera di essere a disposizione di Pioli per il derby. Ad oggi, però, è Kalulu il candidato principale per affiancare Romagnoli in difesa. A destra favorito Calabria su Florenzi, mentre a sinistra giocherà regolarmente Theo Hernandez. L'allenatore del Milan, inoltre, starebbe pensando di modificare un po' quello che sono il centrocampo e la trequarti. Possibile partenza dal primo minuto per Tonali insieme a Bennacer, con Kessié che verrebbe posizionato nel ruolo di trequartista per limitare le giocate di Marcelo Brozovic. Se Kessié non dovesse essere schierato come trequartista, allora saranno Brahim Diaz e Krunic a contendersi una maglia da titolare. Ai lati, al momento, Rafael Leao e Saelemaekers sono in vantaggio su Rebic e Messias. In attacco, invece, Zlatan Ibrahimovic giocherà solamente se sarà al top, altrimenti è pronto Olivier Giroud.