Inter-Milan, derby di ritorno: le chiavi della partita

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il derby di questa sera tra Inter e Milan, parlando delle chiavi della gara

Inter contro il Milan, il secondo atto dell'EuroDerby, valido per un posto nella finale di Champions League. I nerazzurri partono col vantaggio di 2 gol, ma non hanno ancora chiuso del tutto il discorso qualificazione, per questo, per i rossoneri, resta ancora una speranza. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla delle possibili chiavi della gara.

Inter-Milan, le chiavi della gara — L’Inter, si legge, gode di un bel vantaggio, ma deve evitare il rischio di trasformarlo in paura. Negli ultimi due confronti (1-0 in campionato, 2-0 mercoledì in Champions) i nerazzurri hanno gestito il vantaggio senza assestare il colpo di grazia, come era accaduto in Supercoppa (3-0). Al Milan è mancata la precisione per sfruttare l’episodio favorevole e spostare l’inerzia. Tre derby, 31 tiri totali e Onana è uscito ogni volta imbattuto. Prima o poi, pensano a Milanello, un pallone entrerà in rete. Il Diavolo arriverà con la testa sgombra, senza pressioni.

L'Inter, si legge, non è mai passata in svantaggio nella fase ad eliminazione della Champions. Riuscisse a segnare subito anche stasera, si metterebbe al sicuro. Un precedente risale agli esordi da allenatore di Simone: 2-0 alla Roma di Spalletti nella semifinale di Coppa Italia, 2-3 nel ritorno andando due volte in vantaggio senza mettere in pericolo la qualificazione. Era il 2017. Condizione atletica eccellente, autostima e il lusso di tenere Lukaku in panchina. Tutto sembra favorirlo.

Il Corriere continua e chiude con l'importanza della fascia. Il Milan si affida a Leao, che ritorna contro un Inter, che nel derby di andata, dominò. Il suo ritorno potrebbe sbloccare sia Giroud che le corse di Theo Hernandez. Inzaghi si augura che Dumfries si ripeta sugli stessi livelli davanti al francese e Darmian contenga il portoghese. Barella dovrà rinforzare la fascia destra e ribaltare il gioco. LEGGI ANCHE: Milan, possibile un derby per il prossimo attaccante