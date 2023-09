Inter-Milan, Calhanoglu e Reijnders: qualità e corsa a centrocampo

Inter-Milan , una partita attesa da milioni di tifosi in tutto il mondo. Sabato si deciderà anche chi riuscirà a mettersi in testa, momentaneamente, alla classifica di Serie A. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica tantissimo spazio al Derby di Milano, sviscerando dettagli di alcune sfide tra i nerazzurri e i rossoneri. Ecco chi potrà decidere la partita a centrocampo.

Inter-Milan, Calhanoglu contro Reijnders

Hakan Calhanoglu e Tijjani Reijnders, si legge, non si risparmiano in campo, anzi: l'interista percorre 12 chilometri a partita, il milanista ne fa 12,5. Nonostante ciò, sono i 'cervelli' delle due squadre. Al momento sono gli intoccabili di Inzaghi e Pioli. Reijnders non è solo una mezz'ala, ma anche il 'terzo' della catena di sinistra insieme a Leao e Theo Hernandez. Calhanoglu ha recuperato 26 palloni: sembrerebbe essere lui l'incaricato per fermare l'olandese del Milan. Da questa sfida in mediana, potrebbero passare i destini di Inter e Milan.