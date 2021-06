Inter, Lukaku: “Resto. Ho parlato con Inzaghi: conversazione positiva”

Romelu Lukaku, dal Belgio, ha fatto sapere di voler restare all'Inter. Il gigante ha anche confessato di aver parlato con il nuovo tecnico

I quotidiani sportivi in edicola questa mattina forniscono ampio risalto alle dichiarazioni di Romelu Lukaku, bomber dell'Inter, rilasciate ieri alla tv 'VTM' durante la trasmissione 'Devil Time' in occasione del ritiro con la Nazionale del Belgio. Il centravanti nerazzurro, autore di 30 gol e 10 assist in 44 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia nell'ultima stagione, ha infatti ammesso di aver già sentito Simone Inzaghi. Colui il quale prenderà il posto di Antonio Conte sulla panchina del Biscione.