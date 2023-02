Inter, Inzaghi: “Barella e Lukaku sono grandi amici, non succederà più”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha rassicurato tutti sul fatto che un episodio come quello tra Barella e Lukaku non si ripeterà

Fabio Barera

Nella serata di ieri, lunedì 13 febbraio, l'Inter si è inceppato a Genova contro la Sampdoria, rendendo il cammino del Napoli verso lo scudetto ancora più agevole. Al di là della prestazione, comunque opaca, a preoccupare era stato il siparietto che ha visto protagonisti Nicolò Barella e Romelu Lukaku, con tanto di insulti reciproci.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il tutto è nato dal movimento delle braccia del centrocampista italiano, che spesso utilizza la mimica per esprimersi. Questa volta, però, ha trovato di fronte a sé un compagno di squadra che non ha gradito particolarmente e che glielo ha fatto notare. Dicendogli di non farlo più e ripetendogli di smetterla. Dopo di che sono volati insulti da una parte e dall'altra.

Nonostante ciò il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si è detto non preoccupato per quanto successo, rassicurando che non avverrà più un episodio di questo tipo: "Sono cose che non mi piacciono, non devono succedere, ma a volte nei campi possono capitare… All’intervallo, comunque, avevamo già chiarito. Non succederà più. E poi loro sono pure grandi amici".

Effettivamente nel secondo tempo la questione sembrava essere rientrata. I due hanno dimostrato voglia di dare il massimo per il bene della squadra e Inzaghi ha tentato anche la mossa di far lasciare loro in campo nello stesso momento.