Inter, Dzeko è trascinatore. Ma avrebbe potuto giocare per il Milan

Edin Dzeko è il bomber dell'Inter di Simone Inzaghi. Ma nel 2009 il Milan fu ad un passo dall'ingaggiarlo. Forte anche del suo gradimento

Daniele Triolo

Edin Dzeko, classe 1986, è il trascinatore dell'Inter di Simone Inzaghi con 8 gol in 14 partite tra Serie A e Champions League. La città di Milano, per il cannoniere bosniaco, è sempre stata nel destino, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ma la sua carriera avrebbe potuto svilupparsi sull'altra sponda dei Navigli.

Nel 2009, infatti, Dzeko fu ad un passo dal Milan. O, forse, a qualcosa in più, visto che tra il calciatore ed il club rossonero si era andati molto oltre il normale ammiccamento, oltre anche le strette di mano. La 'rosea', di fatto, ha ricordato come fossero già pronti i documenti per il trasferimento di Dzeko in rossonero.

Dzeko, che aveva tra i suoi idoli Andriy Shevchenko, non vedeva l'ora di vestire la maglia del Milan e si era promesso ad Adriano Galliani. L'amministratore delegato del club meneghino aveva perso la testa per il centravanti, tanto da scrivergli una lettera di suo pugno per convincerlo ad indossare la casacca rossonera. Gli inviò persino una maglia di Ronaldinho.

Tutto saltò, poi, per il dietrofront del suo club dell'epoca, il Wolfsburg, che fece saltare tutto dopo aver vinto il titolo di campione della Bundesliga. Ma Galliani partì per Sarajevo, rimase tre giorni chiuso in hotel in attesa del sì di Dzeko. Che era arrivato, ma senza il benestare del Wolfsburg. Tutto sfumò e il giocatore si trasferì successivamente (2011) al Manchester City.

Facendo, di fatto, saltare la possibilità di vedere Dzeko con il Milan. Uno dei più grandi rimpianti dell'epopea di Silvio Berlusconi che oggi fa le fortune dei rivali dell'Inter. Milan, nuovo assalto al colpo da Champions! Le ultime >>>