Infortunio Theo Hernández, filtra ottimismo sulle sue condizioni

Theo Hernández, difensore del Milan, non giocherà con la Francia le due partite di Nations League. Ha un problema all'adduttore da valutare

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández , difensore del Milan , inserito inizialmente tra i 16 giocatori rossoneri convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni, ufficiali e/o amichevoli, dei prossimi giorni.

Theo, però, è rientrato subito dalla Francia , dopo un consulto con Franck Le Gall , medico dei 'Bleus', per un problema all'adduttore . Il quale, secondo quanto riferito dal quotidiano generalista, non dovrebbe essere nulla di grave.

Theo Hernández, dunque, salterà gli impegni della Nazionale transalpina di Didier Deschamps contro Austria e Danimarca , valevoli per la Nations League : al suo posto, il C.T. francese ha chiamato Lucas Digne ( Aston Villa ).

Il numero 19 del Diavolo verrà valutato in questi giorni ma, ha puntualizzato il 'CorSera', filtra un certo ottimismo sulle sue condizioni. Anche i tifosi rossoneri sperano di non dover rinunciare a Theo per un periodo troppo lungo. Milan, novità sul rinnovo di Leao: le ultime news di mercato >>>