Infortunio Ibrahimovic, al via l’operazione recupero: il programma / News

Dopo l'intervento di pulizia al ginocchio sinistro, scatta l'operazione recupero per Zlatan Ibrahimovic. Ecco il programma

Un'intervento chirurgico che si voleva evitare a tutti i costi, ma che si è rivelato necessario. La terapia conservativa inizialmente decisa per il recupero di Zlatan Ibrahimovic non è bastata a farlo recuperare dall'infortunio al ginocchio subìto contro la Juventus. Lo svedese si è sottoposto ad un intervento di pulizia del ginocchio sinistro al Salvador Mundi International Hospital di Roma, correttamente eseguito dal professor Musahl. L'intervento è stato un successo, adesso scatta il programma per possa rientrare per l'inizio della prossima Serie A.

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riferisce che il numero 11 rossonero approfitterà di questi primi giorni di convalescenza per continuare la vacanza in yacht con la sua famiglia. A questo punto ecco il primo obiettivo: tornare a correre tra un mese. Se tutto andrà come previsto il suo ritorno avverrà a Milanello, luogo abituale del ritiro del Diavolo, quest'anno fissato l'8 luglio. Proprio qui il suo recupero entrerà nel vivo, con Ibra che spera di rientrare in gruppo nel mese di agosto. Non sono previste partitelle pre stagionali per lui, la sua estate sarà sostanzialmente divisa tra terapie e allenamenti. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime