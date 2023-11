Tanti infortuni, il Milan vuole vederci chiaro: c’è il sospetto che …

Uno dei fattori principali, ha sottolineato il 'CorSport', riguarda la preparazione atletica fatta in estate, condizionata spesso da tournée estive, o da carichi di lavoro eccessivi. Il secondo aspetto, invece, chiama in causa gli allenamenti quotidiani a Milanello, quindi la metodologia adottata dallo staff di Pioli per le sessioni giornaliere al centro sportivo rossonero.

Il calendario denso di impegni? Vale per tutti — La questione del recupero fisico tra un match e l’altro pure viene spesso chiamata in ballo, ed è un’altra causa che potrebbe incidere. Alcuni puntano il dito sui campi di Milanello (tanto che, qualche anno fa, Zlatan Ibrahimovic fece specifica richiesta di sistemarli), altri dicono che alcuni giocatori al Milan hanno una predisposizione maggiore agli infortuni rispetto ai colleghi.

Pioli ha parlato di troppe partite, di stress nel recupero tra una partita e l'altra. Ma il Milan gioca esattamente come e quanto le altre big, come l'Inter, per esempio, che di infortuni ne accusa pochissimo. Il tema del calendario denso, dunque, decade. E le cause sono pertanto da ricercare nei sospetti di cui sopra. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Krunic non va: ecco chi può arrivare al suo posto >>>

