Infinito Giroud: il francese fa vincere il Milan a prezzo di saldo

Olivier Giroud, bomber del Milan dell'ultimo Scudetto, sta segnando anche di più in questa stagione. Presto arriverà il rinnovo del contratto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan, reduce da un momento topico vissuto in occasione del finale della partita di 'San Siro' contro lo Spezia. Gol in sforbiciata all'89' per assicurare la vittoria al Diavolo ma espulsione per doppia ammonizione, 'reo' di essersi tolto la maglia per esultare in seguito alla rete decisiva.

Un cartellino rosso che, come si vede su alcuni video social, ha lasciato spiazzati anche i suoi compagni, come Sandro Tonali, autore dell'assist per il capolavoro acrobatico del francese, ma soprattutto Pierre Kalulu e Rafael Leão. Il tutto mentre Ante Rebić, a metà campo, litigava con un avversario. Giroud non riceveva un'espulsione dal 26 dicembre 2014, quando fu espulso al 53' di Arsenal-QPR 2-1.

Milan, Giroud è costato poco ma segna gol pesanti — Nell'eccitazione per il gol, il 36enne centravanti rossonero si era dimenticato di essere stato ammonito. In Cremonese-Milan di domani sera, dunque, sarà Divock Origi (o, perché no, lo stesso Rebić) a giocare da attaccante centrale nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Il belga, ha evidenziato la 'rosea', in Milan-Spezia 2-1 ha perso il confronto con Giroud, non incidendo quanto ci si aspettava da lui. Mentre all'ex Chelsea è bastato poco più di 15' per aggiungere tre punti in classifica al Milan.

Un altro gol valso il massimo della posta in palio. Era già successo in Milan-Torino 1-0 del 26 ottobre 2021, poi Giroud si era ripetuto con la doppietta nel derby Inter-Milan 1-2 del 5 febbraio 2022. Il 6 marzo aveva deciso Napoli-Milan 0-1 e il 22 maggio, con altri due gol, aveva, di fatto, consegnato materialmente lo Scudetto nelle mani dei ragazzi di Pioli in Sassuolo-Milan 0-3.

Quest'anno, invece, Giroud ha già deciso Sampdoria-Milan 1-2 e, come detto, Milan-Spezia. Giova ricordare come, finora, abbia portato 18 punti in dote ai rossoneri, 12 nella passata stagione, già 6 quest'anno. Mica male per un centravanti pagato appena un milione di euro: praticamente preso a prezzo di saldo. In campionato, Giroud ha messo a segno 16 gol finora, distribuiti nell'arco di 13 partite. In 12 di queste, il Milan ha vinto. Non sarà di certo un caso.

I suoi prossimi obiettivi a medio termine sono andare ai Mondiali in Qatar con la Francia del Commissario Tecnico Didier Deschamps (lo si scoprirà dopodomani) e poi rinnovare il suo contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2024. Con l'inizio del nuovo anno arriverà la tanto sospirata ufficialità. Milan, individuato il centravanti del futuro: le ultime di mercato >>>