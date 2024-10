Ultras Inter e Milan, l'indagine e il precedente della Juve

Per la 'rosea', Inter e Milan non avranno alcuna penalizzazione. In tal senso, infatti, 'pesa' il precedente della Juventus, risalente al 2017, per rapporti non consentiti con gli ultras. In quella circostanza, l'allora Procuratore Federale, Giuseppe Pecoraro, chiese 30 mesi di inibizione e 50mila euro di ammenda per Andrea Agnelli, all'epoca Presidente bianconero. Più due turni di campionato a porte chiuse e un ulteriore turno di sospensione per la curva juventina all'Allianz Stadium.