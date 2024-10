Caos Inter: l’inquietante business degli ultras tra calcio e criminalità

Negli ultimi anni, il mondo del tifo organizzato ha mostrato un lato oscuro che merita attenzione. Le recenti intercettazioni hanno svelato un quadro allarmante, in cui gli ultras dell'Inter, da appassionati, si trasformano in veri e propri imprenditori del crimine. Come riferito dal Corriere della Sera, un esempio emblematico è Giuseppe Calabrò, noto come U' Dutturicchio, che parlando degli affari rossoneri ha messo in luce le enormi somme di denaro in gioco, paragonando le curve a "galline dalle uova d'oro".