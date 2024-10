Inchiesta ultras Inter e Milan: giovedì sarà interrogato Calhanoglu

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il centrocampista turco Hakan Calhanoglu sarà ascoltato dai pubblici ministeri giovedì nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di vari ultras di Inter e Milan. Il giocatore, che rientrerà oggi a Milano dopo gli impegni con la sua nazionale in Turchia — durante i quali ha affrontato una partita a Reykjavik , segnando un rigore e sbagliandone un altro— si presenterà domani ad Appiano Gentile .

Calhanoglu sarà il terzo tesserato dell'Inter a essere sentito dagli inquirenti, dopo il tecnico Simone Inzaghi e il vice presidente Javier Zanetti. È importante sottolineare che il centrocampista non è indagato, ma sarà ascoltato come persona informata sui fatti. L'attenzione si concentra sui suoi rapporti con alcuni esponenti della curva interista, in seguito a intercettazioni che hanno menzionato incontri e cene di famiglia.