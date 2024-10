Prosegue l’inchiesta delle Curve di Milan e Inter: ascoltati i due club

La commissione parlamentare antimafia , alla luce dei legami con la 'ndrangheta e il clan Bellocco , intende acquisire i documenti dell'indagine di Milano che lunedì ha sconvolto i vertici delle Curve di Inter e Milan . Il procuratore capo di Milano, Marcello Viola , ha già avviato colloqui ieri, convocando gli avvocati dei due club – che non risultano indagati – nell'ambito del "procedimento di prevenzione", volto anche a scongiurare un eventuale commissariamento dei due club. È fondamentale, infatti, non solo proseguire, ma anche rafforzare la collaborazione con le istituzioni. L' Inter è sotto particolare osservazione. Nei documenti i pm Storari e Ombra hanno evidenziato che alcuni esponenti del club avrebbero "persino negato di essere stati pesantemente minacciati".

Club pronti a collaborare

Come riporta Tuttosport, la Procura ha chiarito che non esistono tempi o scadenze precise. L'incontro di ieri, confermato dai due club, rappresenta solo l'inizio di una serie di riunioni mirate a risolvere le diverse problematiche in sospeso. Milan e Inter – che lunedì lo stesso procuratore Viola ha definito "parti lese" – hanno deciso, per ragioni di riservatezza, di non divulgare il contenuto dell'incontro di ieri con la Procura. Entrambi i club, tuttavia, hanno ribadito la loro tranquillità e completa disponibilità a collaborare con le autorità.