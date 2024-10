Inchiesta curve Milan e Inter: solo il Foggia è stato commissariato finora

Come riporta Tuttosport, nella storia del calcio italiano, solo un club, il Foggia, è stato commissariato nel 2018. A seguito di un provvedimento di amministrazione giudiziaria, con l'affiancamento di professionisti esterni per ristabilire una corretta gestione societaria. In quel caso, Nicola Giannetti si occupò dell'incarico. Il commercialista ha spiegato: "Foggia commissariato dal Tribunale di Milano a causa di problemi penali che coinvolgevano direttamente il presidente e i vertici della società. Questo ha portato al commissariamento, in base alla legge 231/2001 sulla responsabilità degli organi societari".