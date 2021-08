Il Milan riabbraccia Bennacer: è finalmente guarito dal CoVid_19

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, è negativo al CoVid_19. Il franco-algerino ha già ricevuto il via libera per tornare a Milanello

Buona notizia per il Milan di Stefano Pioli, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola. Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, è infatti risultato negativo al CoVid_19 e, pertanto, non appena i rossoneri riprenderanno gli allenamenti a Milanello nella giornata di mercoledì 11 agosto, sarà a disposizione del suo allenatore.