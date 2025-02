Il gol di Castro contro il Milan è regolare: l’AIA spiega così il perché

Secondo quanto riportato da Carlos Passerini sul Corriere della Sera, l'AIA ha parlato così del tanto discusso gol, che è valso il momentaneo pareggio, di Santiago Castro, nonostante il chiaro tocco di mano di Fabbian, nella sfida, valevole per il recupero della 9^ giornata di campionato, tra Bologna e Milan: "Il precedente tocco di mano di Fabbian non era punibile perché non arriva “nell’immediatezza della rete”. Giro di parole per dire che il gol sarebbe stato da annullare solo se avesse segnato immediatamente lo stesso Fabbian. Così è la nuova direttiva".